اعتقال 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى جماعة يمينية متطرفة في بريطانيا

اعتقلت الشرطة البريطانية ستة أشخاص، اليوم الأربعاء، للاشتباه بأنهم أعضاء في جماعة National Action اليمينية المتطرفة المحظورة. حسبما أفادت وكالة رويترز.

© AP Photo/ Muhammed Muheisen اعتقال إرهابي جزائري خطير في تونس

وجرى احتجاز خمسة رجال في العشرينات من العمر وامرأة تبلغ من العمر 37 عاما من مناطق مختلفة في وسط وشمال انجلترا بموجب قانون مكافحة الإرهاب ويجري تفتيش عدة عقارات.

وأصبحت جماعة National Action المنتمية للنازيين الجدد أول تنظيم يميني متطرف تحظره السلطات في بريطانيا في 2016 بعدما أشادت الجماعة بمقتل النائبة جو كوكس.

ومثل رجل متهم بالانتماء للجماعة العام الماضي أمام محكمة بتهمة التخطيط لقتل سياسي آخر. واعتقل جنود في السابق للاشتباه بأنهم أعضاء في الجماعة.

وقالت الشرطة إن أحدث الاعتقالات كانت بناء على تخطيط مسبق ولم يكن هناك أي تهديد للأمن العام.