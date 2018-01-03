بدء التحقيقات الأولية مع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في إيران

قال مصدر قضائي في محكمة طهران، اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني، إن التحقيقات الأولية بدأت مع الأشخاص الذين تم اعتقالهم، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

© AP Photo/ Uncredited عشرون قتيلا سقطوا في احتجاجات إيران نصفهم تقريبا من أصفهان

وأوضح المصد لوكالة أنباء " سبوتنيك " أن من تم اعتقالهم، في عدة مدن إيرانية، واجهوا تهم إثارة الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وبعضهم واجه تهم التخابر.

وأضاف "التحقيقات الأولية بدأت مع من تم اعتقالهم في عدد من المدن الإيرانية على أن تحول ملفاتهم إلى القضاء في وقت لاحق تباعا".

كما أوضح المصدر أن "أغلب التهم الموجهة للمعتقلين هي إثارة الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة لكن هناك بعض المتهمين بالتخابر مع دول أجنبية ضمن المعتقلين".