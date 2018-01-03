كلينتسيفيتش : الولايات المتحدة ما برحت تقيس الأزرار مع كوريا الشمالية

صرح السيناتور الروسي فرانز كلينتسيفيتش، انه فيما يتعلق بالحالة مع كوريا الشمالية، فإن الجميع يتوقع من الولايات المتحدة إظهار العقلانية والمسؤولية وليس التنافس في من الذي لديه حجم زر نووي أكبر.

© AFP 2017/ Saul Loeb ترامب لزعيم كوريا الشمالية: لدي زر نووي أكبر وأقوى

موسكو — سبوتنيك . وكتب كلينتسيفيتش، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اعتقد أن الولايات المتحدة كقوة عظمى لا ينبغي أن تكون مساوية لحجم زر نووي مع كوريا الشمالية علاوة على ذلك، هذه ليست الحجة التي يمكن أن تقنع زعيمها كيم جونغ أون. نحن جميعا ننتظر من الأميركيين وضع بطاقات رابحة أقوى على الطاولة — العقلانية والمسؤولية.

هذا وفي وقت سابق، حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في خطاب بمناسبة العام الجديد، من انه جاهز ويضع اصبعه على زر إطلاق الصواريخ النووية. وقال انه يمتلك على سطح مكتبه الآن زر نووي يمكنه الضغط عليه إذا هددت الولايات المتحدة بلاده. وفي وقت لاحق، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لديه أيضا زر نووي، لكنه أكبر وأقوى بكثير".