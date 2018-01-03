اعتقال مواطن أوروبي في بوروجيرد غرب إيران خلال تظاهرات ضد الحكومة

أعلن رئيس محكمة مدينة بوروجيرد حميد رضا أبو الحسنى عن اعتقال مواطن أوروبي خلال تظاهرات ضد الحكومة ولم يحدد جنسيته بعد.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA بدء التحقيقات الأولية مع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في إيران

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس محكمة مدينة بوروجيرد، حميد رضا أبو الحسنى، لوكالة "تسنيم" اليوم الأربعاء، "تم اعتقال مواطن أوروبي في مدينة بوروجيرد أثناء مشاركته في التظاهرات وقيادته لمثيري الشغب".

وأضاف أبو الحسني، "المعتقل تلقى تدريبات على يد أجهزة استخباراتية أوروبية".

وفي تطور جديد، أعلن مصدر قضائي في محكمة طهران أن التحقيقات الأولية بدأت مع الأشخاص، الذين تم اعتقالهم في عدد من المدن الإيرانية، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، حيث واجهوا تهم إثارة الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاص، وبعضهم واجه تهم التخابر.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "التحقيقات الأولية بدأت مع الذين تم اعتقالهم في عدد من المدن الإيرانية على أن تحول ملفاتهم إلى القضاء في وقت لاحق تباعا".

وأضاف "أغلب التهم الموجهة للمعتقلين هي إثارة الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة لكن هناك بعض المتهمين بالتخابر مع دول أجنبية ضمن المعتقلين".

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.

ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها ممتلكات عامة من بينها بنوك.

وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات، حتى الآن 20 قتيلاً، فيما ألقت السلطات الإيرانية القبض على 450 من مثيري الشغب، حسبما أكد مصدر بوزارة الداخلية الإيرانية في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" أمس.