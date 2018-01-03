الأمم المتحدة تطالب إيران باحترام حقوق المتظاهرين في حرية التعبير

كما حث الأمير زيد إيران على إجراء تحقيقات مستقلة في وفيات وإصابات حدثت خلال الاحتجاجات.
وطالب المفوض الأممي قوات الأمن الإيرانية بالتعامل مع الاحتجاجات بطريقة "متناسبة ووفق الضرورة وتتماشى بالكامل مع القانون الدولي".
وقال الأمير زيد، في بيان له، إن أكثر من 20 قتلوا واعتقل المئات في جميع أنحاء إيران خلال الأسبوع الأخير، وحث السلطات على إجراء "تحقيقات مستفيضة ومستقلة وموضوعية في كل أعمال العنف التي وقعت".
وأضاف أن من حق المحتجين أن يجدوا آذانا صاغية، متابعا "ينبغي أن تبذل السلطات جهدا لضمان أن تتعامل قوات الأمن بطريقة متناسبة ووفق الضرورة وتتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي".
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