الأمم المتحدة تطالب إيران باحترام حقوق المتظاهرين في حرية التعبير

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 2 يناير/ كانون الثاني، السلطات الإيرانية باحترام حقوق المتظاهرين في حرية التعبير وعدم تأجيج العنف.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA بدء التحقيقات الأولية مع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في إيران

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إن "السلطات الإيرانية عليها احترام حقوق المتظاهرين في حرية التعبير وعدم تأجيج العنف".

كما حث الأمير زيد إيران على إجراء تحقيقات مستقلة في وفيات وإصابات حدثت خلال الاحتجاجات.

وطالب المفوض الأممي قوات الأمن الإيرانية بالتعامل مع الاحتجاجات بطريقة "متناسبة ووفق الضرورة وتتماشى بالكامل مع القانون الدولي".

وقال الأمير زيد، في بيان له، إن أكثر من 20 قتلوا واعتقل المئات في جميع أنحاء إيران خلال الأسبوع الأخير، وحث السلطات على إجراء "تحقيقات مستفيضة ومستقلة وموضوعية في كل أعمال العنف التي وقعت".

وأضاف أن من حق المحتجين أن يجدوا آذانا صاغية، متابعا "ينبغي أن تبذل السلطات جهدا لضمان أن تتعامل قوات الأمن بطريقة متناسبة ووفق الضرورة وتتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي".