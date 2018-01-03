طيار يصفع زميلته داخل "قمرة القيادة" إبان رحلة جوية

أوقفت شركة طيران الخطوط الجوية الهندية :غيت ايرويز" عمل اثنين من الطيارين اللذان تشاجرا في مقصورة الطائرة خلال رحلة من لندن إلى مومباي في 1 كانون الثاني/يناير.

موسكو — سبوتنيك. وذكرته صحيفة التايمز الهندية، نقلا عن مصادر وممثل شركة الطيران، بأن الحادث وقع بعد وقت قصير من إقلاع طائرة بوينغ 777 ، من مطار لندن.

© AP Photo/ Leslie Pratt, US Air Force طائرة هندية تخترق الأجواء الصينية

ووفقا لمصادر الصحيفة:" وقعت مشاجرة بين اثنين من الطيارين"، حيث صفع القبطان زميلته على وجهها، وبعد ذلك "تركت قمرة القيادة وهي تبكي". أقنع أفراد الطاقم مساعد الطيار بالعودة (إلى القمرة)، ولكن بعد فترة من الوقت نشأ نزاع بينهما مرة أخرى، حيث تركت المرأة المكان مرة أخرى. بعد الإلحاح من زملائها عادت بعد حين إلى قمرة القيادة.

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أنه وأثناء الحادث، خرج قائد الطائرة من قمرة القيادة لإقناع زميلته بالعودة لاستئناف مهامها.

وكان على متن الطائرة خلال وقوع الحادثة 324 راكبا و 14 من أفراد الطاقم.

واكد شركة الطيران الناقلة، حقيقة الحادث، قائلة: "كان هناك سوء فهم بين أفراد الطاقم الذين كانوا في قمرة القيادة". وأن: "شركة الطيران أبلغت الإدارة العامة للطيران المدني بالحادثة واستبعدت أفراد الطاقم المشاركين فيها من جدول الرحلات حتى نهاية التحقيق الداخلي".

كما وأمرت هيئة الطيران المدني الهندية بالتحقيق في الحادث وإتمامه: "وعلقت رخصة مساعد الطيار".