هولندا تغلق حواجز بحرية وتلغي رحلات جوية مع زيادة قوة عاصفة

أجبرت عاصفة قوية السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، على إلغاء عشرات الرحلات الجوية، ولأول مرة إغلاق جميع الحواجز البحرية بالممرات المائية الرئيسية.

وضربت رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة مطار سخيبهول، ثالث أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

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وقال متحدث باسم المطار إنه تم إلغاء أكثر من خمس الرحلات التي كان مقررا قدومها وإقلاعها وعددها 1200 رحلة، مع تأجيل الكثير من الرحلات الباقية لفترات طويلة.

وأغلقت السلطات الحواجز البحرية الخمسة المقامة لمنع الفيضانات نظرا لأن مناطق كبيرة في هولندا منخفضة عن مستوى البحر.

وبعض هذه الحواجز لم يغلق منذ أكثر من عشر سنوات. وهذه أول مرة يتم فيها إغلاق جميع الحواجز الخمسة، التي بنيت بين عامي 1976 و2002، في نفس الوقت.