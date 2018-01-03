الأمين العام للأمم المتحدة يندد بسقوط قتلى في احتجاجات إيران

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني، بسقوط قتلى في احتجاجات إيران.

وأعرب الأمين العام، في بيان له، عن قلقه إزاء سقوط قتلى في الاحتجاجات الجارية في إيران، داعيا قوات الأمن والمتظاهرين إلى تجنب المزيد من العنف.

وقال المتحدث باسم غوتيريس فرحان حق إن "الأمين العام يعرب عن استيائه من سقوط قتلى في الاحتجاجات، ويدعو إلى احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وأن تتم أي تظاهرات بطريقة سلمية".

كما أكد ضرورة تجنب المزيد من العنف.