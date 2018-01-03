مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع مسلحين في إيران

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في اشتباكات بمدينة بيرانشهر بغرب البلاد.

© AP Photo/ Hasan Sarbakhshian إيران تنشر الحرس الثوري لإخماد "الفتنة الجديدة"

القاهرة — سبوتنيك . وأضافت الوكالة نقلا عن بيان للحرس الثوري، أن الثلاثة قتلوا خلال "معركة مع عناصر معادية للثورة".

وتابع البيان أن "قوات الحرس الثوري تتابع الحادث وتلاحق بعض المشبوهين للتعرف على الجناة".

ولم يحدد البيان إن كانت المعركة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

وتشهد المناطق الحدودية مع العراق مواجهات مستمرة بين القوات الإيرانية ومسلحين أكراد.