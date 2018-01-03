أمريكا تسعى لحشد المجتمع الدولي ضد إيران بسبب الحملة على المحتجين

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني، إن البيت الأبيض يعتزم فرض عقوبات على "عناصر من النظام الإيراني أو أنصاره المتورطين في حملة ضد الاحتجاجات الأخيرة".

© AFP 2017/ Alex Edelman ترامب يعد متظاهري إيران بدعم كبير في الوقت المناسب

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله "نحن نبحث في جميع المجالات"، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية تسمح للرئيس دونالد ترامب لـ"استهداف المنظمات أو الأفراد المشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان أو منع التجمع السلمي".

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رسمي في إدارة ترامب قوله "إن الإدارة تبحث عن طرق لحشد المجتمع الدولي ضد إيران بسبب الحملة على المحتجين السلميين".

وأضاف "إدارة ترامب تبحث عن معلومات يمكن اتخاذ قرار على أساسها من أجل احتمال فرض عقوبات على الإيرانيين المشاركين في الحملة"، مشيرا إلى أن الاحتجاجات في إيران عفوية وأمريكا لا دور لها في تحريكها.