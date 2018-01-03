مسؤول إيراني يتوعد الولايات المتحدة برد قاسي على تدخلها في شؤون البلاد

وجه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، رسالة للولايات المتحدة أكد خلالها أن ما وصفه بتدخلها في الشأن الإيراني لن يبقى من دون رد، كما أنها ستضطر للاعتذار للشعب الإيراني.

© AP Photo/ Hasan Sarbakhshian إيران تنشر الحرس الثوري لإخماد "الفتنة الجديدة"

وكتب رضائي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء "على كل حال سيضطر حكام الولايات المتحدة للاعتذار للشعب الإيراني العظيم على تدخلهم في شؤون بلادنا".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، قد أعلن عن هزيمة الاحتجاجات التي اندلعت في مدن إيرانية وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

زمامداران #آمريكا باز هم مجبور به #عذرخواهی از ملت بزرگ ایران بابت دخالت‌های خود در امور کشورمان خواهند شد همانگونه که #کلینتون مجبور به عذرخواهی از رفتار اسلاف خود شد.#روایت_فتنه — محسن رضایی (@ir_rezaee) January 3, 2018

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ووجه جعفري اتهاما لأمريكا وإسرائيل والسعودية بمنح الأوامر لتنظيم "داعش" الإرهابي للتدخل في الأراضي الإيرانية.

وأعلن مسؤولو الحرس الثوري أن قوات الأمن الداخلي والشرطة تسيطر على الوضع في العاصمة طهران وغيرها من المدن التي تشهد الاحتجاجات.