مسؤول إيراني يتوعد الولايات المتحدة برد قاسي على تدخلها في شؤون البلاد

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، قد أعلن عن هزيمة الاحتجاجات التي اندلعت في مدن إيرانية وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.
زمامداران #آمريكا باز هم مجبور به #عذرخواهی از ملت بزرگ ایران بابت دخالتهای خود در امور کشورمان خواهند شد همانگونه که #کلینتون مجبور به عذرخواهی از رفتار اسلاف خود شد.#روایت_فتنه— محسن رضایی (@ir_rezaee) January 3, 2018
ووجه جعفري اتهاما لأمريكا وإسرائيل والسعودية بمنح الأوامر لتنظيم "داعش" الإرهابي للتدخل في الأراضي الإيرانية.
وأعلن مسؤولو الحرس الثوري أن قوات الأمن الداخلي والشرطة تسيطر على الوضع في العاصمة طهران وغيرها من المدن التي تشهد الاحتجاجات.
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