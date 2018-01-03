ماكرون يقترح قانون جديد حول نشر المعلومات إعلاميا

وأضاف "إذا كنا نريد حماية ديمقراطيتنا الليبيرالية يجب أن تكون قوانيننا وقواعدنا قوية".
كما شدّد على ضرورة حماية كل الصحافيين أينما تواجدوا في العالم، قائلا "سنؤمن حماية صحافيينا أينما وجدوا، لقد واجهنا تحديين مع تركيا عام 2017 بعد أن اعتقلت السلطات صحفيين فرنسيين، وبعد حوار مع أنقرة استطعنا إطلاق سراحهما".
واعتبر ماكرون أن "حرية الصحافة أصبحت هشة مع ازدياد التهديدات والتحديات"، مشيرا أن "وضع الصحافة في بعض الدول الأوروبية يتدهور وحرية الصحافة أصبحت هشة".
وحذّر ماكرون من المعلومات الخاطئة والمزيفة التي قد تنشرها بعض المواقع أو وسائل الإعلام مما يهدد الديمقراطية في فرنسا.
هذا وأكّد ماكرون في ختام كلمته التي ألقاها من قصر الإيليزيه أمام عدد من الصحافيين المحليين والأجانب على ضرورة مواجهة التحديات والتهديدات التي تعيشها الصحافة في فرنسا.
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