محلفون أمريكيون يدينون مصرفيا تركيا بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات

أدانت هيئة محلفين أمريكية اليوم الأربعاء مصرفيا تركيا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على عقوبات أمريكية بعد محاكمة استغرقت ما يقرب من أربعة أسابيع وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.

© REUTERS/ Lee Jin-man/Pool أمريكا تسعى لحشد المجتمع الدولي ضد إيران بسبب الحملة على المحتجين

وحسب "رويترز" أدين محمد هاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي في بنك خلق التركي الذي تمتلك الدولة حصة أغلبية فيه، بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل البنكي وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.

واتهم ممثلو الادعاء أتيلا بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات باستخدام صفقة غذاء وذهب زائفة.