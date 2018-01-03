تركيا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي معها

قال مسؤول تركي كبير لوكالة "رويترز"، إن الإدانة التي صدرت بحق مصرفي تركي في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، تعد انتهاكا للقانون الدولي.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE محلفون أمريكيون يدينون مصرفيا تركيا بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات

وخلصت هيئة محلفين أمريكية اليوم إلى أن هاكان أتيلا المسؤول التنفيذي ببنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الحكومة، مذنب في اتهامه بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأمريكية.

لكن المسؤول أوضح لرويترز، أن نتيجة المحاكمة لن تؤثر على الاقتصاد والنظام المصرفي وبنك خلق في تركيا.

وأدانت هيئة محلفين أمريكية اليوم الأربعاء مصرفيا تركيا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على عقوبات أمريكية بعد محاكمة استغرقت ما يقرب من أربعة أسابيع، وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.

وأدين محمد هاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي في بنك خلق التركي الذي تمتلك الدولة حصة أغلبية فيه، بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل البنكي وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.

واتهم ممثلو الادعاء أتيلا بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين، لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات باستخدام صفقة غذاء وذهب زائفة.