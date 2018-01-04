اتهام رجل بالتهديد بقتل ترامب أثناء زيارة لولاية يوتا

وجهت هيئة محلفين اتحادية أمريكية الاتهام إلى رجل باستغلال خط لتقديم البلاغات للشرطة من أجل التهديد بقتل الرئيس دونالد ترامب في الشهر الماضي بينما كان يزور ولاية يوتا في غرب البلاد.

© REUTERS/ Carlos Barria دونالد ترامب سيعلن عن جوائز أسوأ شبكات إعلامية

وقالت وزارة العدل في بيان إن هيئة المحلفين في مدينة سولت ليك وجهت يوم الأربعاء تهمتين إلى ترافيس لوك دومينجيز (33 عاما) فيما يتعلق بالتهديد بقتل الرئيس إلى جانب اتهامات أخرى.

وذكرت متحدثة باسم مكتب الادعاء الاتحادي في رسالة بالبريد الإلكتروني أن دومينجيز، المقيم في سولت ليك والذي اعتقل يوم الأحد في منطقة ساوث جوردان القريبة،

وجه التهديدات من خلال إرسال رسالة بموقع إلكتروني لتقديم البلاغات إلى الشرطة المحلية، حسبما نقلت "رويترز".

وذكرت وثائق قضائية أن دومينجيز كتب في الرابع من ديسمبر /كانون الأول "استيقظت وقررت الذهاب لقتل الرئيس" مضيفا أنه يتوقع الموت على يد الشرطة.

واتهم دومينجيز أيضا بتوجيه تهديد منفصل للرئيس في نفس اليوم بينما كان يزور يوتا.

وفي ذلك التهديد وصف دومينجيز ترامب بأنه لا يؤيد المساواة بين الرجل والمرأة وعنصري ومناهض للمثليين.

ولم يتسن الوصول إلى دومينجيز، المحبوس قبيل جلسة للمحكمة اليوم الخميس، للتعليق.