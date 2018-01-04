وكالة: تركيا تأمر باعتقال عشرات الجنود في تحقيق بشأن فتح الله كولن

وذكرت أن 12 من بين المشتبه بهم السبعين طردوا في السابق من القوات المسلحة، حسبما نقلت "رويترز".
وعمليات الشرطة لاعتقال المشتبه بهم المتهمين بالارتباط بكولن شبه يومية منذ محاولة الانقلاب في 15 من يوليو/ تموز 2016 والتي نفى كولن الضلوع فيها.
هذا و كانت قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية قالت في وقت سابق إن السلطات التركية، أصدرت أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمي بنك آسيا في عملية تستهدف شبكة رجل الدين والمعارض فتح الله كولن.
وتتهم أنقرة كولن بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016.
وأوضحت القناة بإن العملية تتركز في اسطنبول ويجري تنفيذها في تسعة أقاليم.
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