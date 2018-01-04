وكالة: تركيا تأمر باعتقال عشرات الجنود في تحقيق بشأن فتح الله كولن

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس إن مدعين أتراكا أصدروا مذكرات اعتقال بحق 70 شخصا بينهم 58 جنديا في الخدمة في تحقيق يستهدف مؤيدي رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله كولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016.

© AFP 2017/ Karim Sahib كاتب تركي يكشف دور الإمارات في انقلاب تركيا

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن العملية تركزت على إقليم قونية بوسط تركيا وتنفذ الشرطة مداهمات متزامنة في 27 إقليما.

وذكرت أن 12 من بين المشتبه بهم السبعين طردوا في السابق من القوات المسلحة، حسبما نقلت "رويترز".

وعمليات الشرطة لاعتقال المشتبه بهم المتهمين بالارتباط بكولن شبه يومية منذ محاولة الانقلاب في 15 من يوليو/ تموز 2016 والتي نفى كولن الضلوع فيها.

هذا و كانت قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية قالت في وقت سابق إن السلطات التركية، أصدرت أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمي بنك آسيا في عملية تستهدف شبكة رجل الدين والمعارض فتح الله كولن.

وتتهم أنقرة كولن بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016.

وأوضحت القناة بإن العملية تتركز في اسطنبول ويجري تنفيذها في تسعة أقاليم.