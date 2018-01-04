رئيس وزراء اليابان: سنعمل مع المجتمع الدولي لحل قضايا كوريا الشمالية

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس إن كوريا الشمالية تواصل استفزازات "غير مقبولة على الإطلاق" وأكد أنه سيعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لتطوير بيونغ يانغ برامج النووية والصاروخية.

© AFP 2017/ Ed Jones خارجية كوريا الجنوبية: ننسق مع واشنطن من أجل تخلي كوريا الشمالية عن طموحاتها النووية نهائيا

وقال آبي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد "ليس من قبيل المبالغة القول إن الأجواء الأمنية المحيطة باليابان هي الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف "بزيادة الضغط على كوريا الشمالية مع المجتمع الدولي أعتزم أن أبذل أقصى ما في وسعي لحل قضايا كوريا الشمالية المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية والخطف".

وفي وقت سابق صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بأن بلاده أكملت قوتها النووية في 2017 وأن على الولايات المتحدة معرفة أن ذلك أصبح واقعا،

أن زر إطلاق السلاح النووي الكوري الشمالي أصبح جاهزًا على مكتبه.