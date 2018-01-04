موغيريني تشدد على ضرورة إنهاء الحصار الأميريكي على كوبا

صرحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارتها لكوبا، أن الحصار التجاري والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على هافانا غير مقبول.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy سفير كوبا في موسكو يدعو لرفع الحصار التجاري الأمريكي عن هافانا

سبوتنيك . وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحافي: "إن الحصار ليس حلا، وقد أكدنا على ذلك لشركائنا الامريكيين فى الامم المتحدة مرات عديدة".

وكتبت وزارة الخارجية الكوبية في تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر: "موغيريني أكدت أن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في العمل لوضع حد للحصار الأمريكي على كوبا".

ووفقا لقناة Telesur الفنزيولية، تعقد موغيريني اجتماعا مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز اليوم الخميس.