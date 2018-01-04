واشنطن: لدينا مخاوف من "النظام الإيراني" مشابهة لمخاوف المحتجين

قالت واشنطن، اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، إنها تؤيد حق المتظاهرين الإيرانيين في حرية التعبير.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، "نحن نقف مع شعب إيران، ونؤيد الحق في حرية التعبير، كما نشجع النظام على استخدام ضبط النفس".

وأضافت "لدينا مخاوف من النظام الإيراني مشابهة لمخاوف المواطنين الذين يحتجون على الاقتصاد والفساد وتمويل إيران للإرهابيين الأجانب".

RT @statedeptspox: نحن نقف مع شعب #إيران. لدينا مخاوف من النظام، مشابهة لمخاوف المواطنين الذين يحتجون على الاقتصاد والفساد وتمويل إيران للإرهابيين الأجانب. ونحن نؤيد حق الشعب الإيراني في حرية التعبير ونشجع النظام على استخدام ضبط النفس. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 4, 2018

​وتابعت "نحن نؤيد حق الشعب الإيراني في حرية التعبير ونشجع النظام على استخدام ضبط النفس".