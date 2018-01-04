واشنطن: لدينا مخاوف من "النظام الإيراني" مشابهة لمخاوف المحتجين

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، "نحن نقف مع شعب إيران، ونؤيد الحق في حرية التعبير، كما نشجع النظام على استخدام ضبط النفس".
وأضافت "لدينا مخاوف من النظام الإيراني مشابهة لمخاوف المواطنين الذين يحتجون على الاقتصاد والفساد وتمويل إيران للإرهابيين الأجانب".
RT @statedeptspox: نحن نقف مع شعب #إيران. لدينا مخاوف من النظام، مشابهة لمخاوف المواطنين الذين يحتجون على الاقتصاد والفساد وتمويل إيران للإرهابيين الأجانب. ونحن نؤيد حق الشعب الإيراني في حرية التعبير ونشجع النظام على استخدام ضبط النفس.— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 4, 2018
وتابعت "نحن نؤيد حق الشعب الإيراني في حرية التعبير ونشجع النظام على استخدام ضبط النفس".
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