قائد الجيش الإيراني يعلن استعداد القوات لمواجهة ضحايا "الشيطان الأكبر"

وتفجرت الاحتجاجات الأسبوع الماضي نتيجة المصاعب الاقتصادية التي يعانيها الشباب والطبقة العاملة ثم تحولت إلى انتفاضة على السلطات وعلى المزايا التي تنعم بها النخبة خاصة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
ونشر الحرس الثوري الإيراني قواته في ثلاثة أقاليم لإخماد الاضطرابات المناهضة للحكومة وذلك بعد ستة أيام شهدت احتجاجات متواصلة هزت الزعامة الدينية وأوقعت 21 قتيلا.
ويبدو أن المظاهرات تلقائية دون زعيم واضح، وقد تفجرت في مناطق الطبقات العاملة والمدن الصغيرة بدولة إيران، لكن يبدو أنها بدأت تستقطب المتعلمين من أبناء الطبقة الوسطى والنشطاء الذين شاركوا في احتجاجات 2009.
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