قائد الجيش الإيراني يعلن استعداد القوات لمواجهة ضحايا "الشيطان الأكبر"

نسبت وسائل إعلام رسمية إلى قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، قوله إن قوات الشرطة نجحت بالفعل في إخماد اضطرابات مناهضة للحكومة إلا أن قواته مستعدة للتدخل إذا لزم الأمر.

© AP Photo/ Hasan Sarbakhshian إيران تنشر الحرس الثوري لإخماد "الفتنة الجديدة"

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال موسوي: "رغم أن هذه الفتنة العمياء كانت من الصغر بحيث تمكن جزء من قوات الشرطة من وأدها في المهد، فإننا نطمئنكم بأن رفاقكم في الجيش سيكونون على استعداد لمواجهة من غرر بهم الشيطان الأكبر الولايات المتحدة".

وتفجرت الاحتجاجات الأسبوع الماضي نتيجة المصاعب الاقتصادية التي يعانيها الشباب والطبقة العاملة ثم تحولت إلى انتفاضة على السلطات وعلى المزايا التي تنعم بها النخبة خاصة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

ونشر الحرس الثوري الإيراني قواته في ثلاثة أقاليم لإخماد الاضطرابات المناهضة للحكومة وذلك بعد ستة أيام شهدت احتجاجات متواصلة هزت الزعامة الدينية وأوقعت 21 قتيلا.

ويبدو أن المظاهرات تلقائية دون زعيم واضح، وقد تفجرت في مناطق الطبقات العاملة والمدن الصغيرة بدولة إيران، لكن يبدو أنها بدأت تستقطب المتعلمين من أبناء الطبقة الوسطى والنشطاء الذين شاركوا في احتجاجات 2009.