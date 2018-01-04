الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا أوسع في مقتل قعيد فلسطيني في غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه سيجري تحقيقا أوسع في ملابسات مقتل قعيد فلسطيني خلال اشتباكات تفجرت بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأثار مقتل إبراهيم أبو ثريا (29 عاما) في 15 ديسمبر كانون الأول غضب الفلسطينيين وإدانة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الذي قال إن القوات الإسرائيلية أصابته بالرصاص في الرأس بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة، بحسب رويترز.

© REUTERS/ Mohamad Torokman وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله

وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الذي أجراه بعد فترة قصيرة من الواقعة خلص إلى أنه من المتعذر تحديد سبب موت أبو ثريا، مضيفا أن الجنود لم يوجهوا إليه ذخيرة حية خلال فض المظاهرة التي ألقى فيها المحتجون عبوات ناسفة وحجارة وأشعلوا النار في إطارات.

وأضاف في بيان "من أجل فحص القضية بصورة أكبر، بما في ذلك فحص المعلومات الواردة من منظمات تعمل في قطاع غزة، تقرر إخضاع ملابسات موت أبو ثريا لتحقيق الشرطة العسكرية أيضا".

وكان أبو ثريا يشارك بصفة دائمة في المظاهرات التي أعقبت اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في قرار أثار غضب العالم العربي وقلق حلفاء واشنطن في الغرب.

وقال أبو ثريا في لقاءات إعلامية إنه فقد ساقيه في هجوم صاروخي إسرائيلي في غزة عام 2008.