مظاهرات ضخمة في أغلب المدن الإيرانية تأييدا للحكومة وللثورة الإسلامية

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الخميس، خروج مظاهرات واسعة في جمع أنحاء البلاد دعما للحكومة وللثورة الإسلامية، مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من القضاء على مجموعة مسلحة ارتكبت أعمال عنف لزعزعة الاستقرار.