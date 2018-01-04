صحفي يكشف سر تسريحة شعر ترامب (فيديو)

صرح وولف بأن إبنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب تحدثت له عن سر التسريحة، و بأن والدها كان شبه أصلع بإستثناء الجانبين و مقدمة الرأس.

قبل أن يقوم بعملية لمكافحة الصلع و القيام بإختيار تسريحة خاصة لتغطية الصلع، مستخدما بذلك نوعا محددا من الكريمات للمحافظة على التسريحة.

كما تحدثت إيفانكا عن لون شعر و الدها، الذي يظهر بعد صبغه بلون ليس بالجيد، وبأن والدها يقوم بالصباغة كلما شعر أن هناك تغيير يحدث بلون الشعر.

من جانبها نقلت "نيويورك بوست" في فيديو إقتبسته من كتاب وولف حول شعر ترامب، " بسبب نفاذ صبر ترامب، فإن لونه الأشقر يصبح برتقالي".

يذكر بأن شعر و تسريحة الرئيس الأمريكي كانت محط مناقشة و جدل في الكثير من المرات على مواقع التواصل الاجتماعي.