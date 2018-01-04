ترامب يرى أن المحادثات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أمر جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات المحتملة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية "أمر جيد"، معرباً عن تقديره لحوار سيول وبيونغ يانغ هذا الأسبوع.

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية يوعز ببدء محادثات فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية

وقال ترامب، اليوم الخميس، 4 يناير/ كانون الثاني، في تغريدة على "تويتر": "هل يعتقد أحد حقا أن المحادثات ستجرى بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لكن إذا لم نكن جادييد وصارميين وعازميين على استخدام القوة الكاملة ضد كوريا الشمالية سيكون غباء.. لكن المحادثات أمر جيد".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمر أمس الأربعاء، بالبدء في محادثات عبر قنوات خاصة، في "المنطقة المنزوعة بالسلاح" بانمنجوم عند الحدود بين البلدين.

وجاءت هذه التصريحات، بعد يوم واحد من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، وذلك بعد خطاب كيم جونغ أون بداية السنة الجديدة، والذي أبدى فيها استعداده للتحدث مع سيئول.

وكانت سيول اقترحت على جارتها في الشمال بيونغ يانغ إجراء محادثات في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.