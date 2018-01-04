ترامب يرى أن المحادثات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أمر جيد

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمر أمس الأربعاء، بالبدء في محادثات عبر قنوات خاصة، في "المنطقة المنزوعة بالسلاح" بانمنجوم عند الحدود بين البلدين.
وجاءت هذه التصريحات، بعد يوم واحد من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، وذلك بعد خطاب كيم جونغ أون بداية السنة الجديدة، والذي أبدى فيها استعداده للتحدث مع سيئول.
وكانت سيول اقترحت على جارتها في الشمال بيونغ يانغ إجراء محادثات في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.
With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)