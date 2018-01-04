مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث طعن بأيرلندا

اعتقلت الشرطة الأيرلندية، مصريا يبلغ من العمر 18 عاما للاشتباه في قتله يابانيا عمره 24 عاما، في مدينة دوندالك.

micccp مقتل شخص وإصابة آخرين بحادث طعن في هولندا

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كان حادث الطعن به شبهة إرهاب.

وشهدت دوندالك سلسلة من الهجمات التي بدت عشوائية وغير مبررة.

وأوضحت الشرطة أن القتيل رجل من اليابان يعيش في أيرلندا منذ عام، كما أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم.

وأضافت الشرطة أنها ستفحص خلفية المشتبه به وسبب وجوده في أيرلندا والدوافع التي قادته لارتكاب جريمته.