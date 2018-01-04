بلير يكذب ادعاءات بأن المخابرات البريطانية تجسست على ترامب

نفى توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق اليوم الخميس (4 يناير كانون الثاني) صحة ادعاءات تقول إنه أبلغ مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المخابرات البريطانية ربما تجسست على حملته للانتخابات الرئاسية.

وذكرت تقارير أن هذه الادعاءات ستنشر ضمن كتاب سيصدر قريبا بعنوان "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" للصحفي مايكل وولف.

© REUTERS/ TOBY MELVILLE التايمز: بلير أخبر ترامب بتجسس بريطانيا عليه طمعا في منصب

وأشارت التقارير إلى أن الكتاب سيتضمن تفاصيل اجتماع مزعوم بين بلير وجاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب ومساعد آخر كبير في البيت الأبيض في فبراير شباط 2017.

وينقل الكتاب عن بلير إبلاغه لهم بشائعة مفادها أن المخابرات البريطانية كانت تراقب الاتصالات الهاتفية وغيرها من قنوات الاتصال بين أعضاء حملة ترامب خلال فترة الانتخابات.

وقال بلير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه التقى كوشنر ليبحث معه عملية السلام في الشرق الأوسط. كما نفى بلير أنه كان يسعى لمنصب رسمي.