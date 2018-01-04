بريطانيا: قواتنا تشارك في تدريب 60 ألفا من قوات الأمن العراقية

أثنى وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، على جهود القوات العراقية في حربها ضد تنظيم " داعش" الإرهابي، مشددا على استمرار مساندة بلاده للجيش العراقي.

© REUTERS/ Stringer الأمن العراقي يصادر أسلحة في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد

بغداد — سبوتنيك . وقال مصدر بالسفارة البريطانية لـ"سبوتنيك"، إن "وزير الدفاع البريطاني يلتقي وزيري الدفاع والداخلية ويثني على جهود القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي".

ونقل المصدر عن وليامسون، قوله " القوات البريطانية تشارك حتى الآن في تدريب 60 ألفا من قوات الأمن العراقية من صنف المشاة، مكافحة العبوات الناسفة، الهندسة، والمهارات الطبية القتالية"، موضحا، "مشاركة أكثر 1400 جندي من جميع صنوف الجيش البريطاني، كجزء من مشاركتها لمدة ثلاث سنوات في محاربة داعش".