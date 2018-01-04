الخارجية الأمريكية: لا نريد ثورة في إيران وإنما حصول تغيير فيها

أعربت الولايات المتحدة عن أملها في عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في إيران في غضون يومين مقبلين، حسب ما أعلنته ممثلة الخارجية الأمريكية، هيزير نوريت.

© REUTERS/ Lee Jin-man/Pool أمريكا تسعى لحشد المجتمع الدولي ضد إيران بسبب الحملة على المحتجين

واشنطن — سبوتنيك. وقالت نوريت في مقابلة، بحثتها قناة "فوكس نيوس" اليوم: "آمل أنه في غضون يومين مقبلين يعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وفيه ستتوجه الولايات المتحدة بنداء إلى دول أخرى لتقديم الدعم للشعب الإيراني".

يتبع…