تعليق إسرائيلي على راتب أمين عام "حزب الله": ما يتقاضاه ليس 1300 دولار

وأشار المتحدث باسم نتيناهو إلى أن "حزب الله هو أغنى تنظيم في العالم ومدخولاته السنوية تقدر بـ1.1 مليار دولار ومصدرها هو الدعم المادي الإيراني الهائل".
وادعى جندلمان أن "حزب الله يصرف هذه الأموال الطائلة على دفع رواتب ضخمة لقادته وعلى تمويل تورطه في الحروب الأهلية والدمار والقتل الدائر في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى".
وختم قائلا: يبدو أن نصرالله نسي عدة أصفار بعد الـ1 والـ3. راتبه الشهري ليس 1300 دولار بل 1,300,000 دولار".
حزب الله يصرف هذه الأموال الطائلة على دفع رواتب ضخمة لقادته وعلى تمويل تورطه في الحروب الأهلية والدمار والقتل الدائر في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى. يبدو أن نصرالله نسي عدة أصفار بعد ال-1 وال-3. راتبه الشهري ليس 1300 دولار بل 1,300,000 دولار.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 4, 2018
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