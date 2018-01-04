تعليق إسرائيلي على راتب أمين عام "حزب الله": ما يتقاضاه ليس 1300 دولار

بادر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، بالتعليق على المقابلة التلفزيونية الأخيرة مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، على إحدى المحطات الفضائية العربية.

© AFP 2017/ تعرف على راتب حسن نصر الله الشهري ورأيه في الفن وكرة القدم

وقال جندلمان في مدونته على موقع "تويتر": "حتى نصرالله لم يصدق نفسه عندما زعم ضاحكا أنه يتقاضى راتبا 1300 دولار فقط من حزب الله".

وأشار المتحدث باسم نتيناهو إلى أن "حزب الله هو أغنى تنظيم في العالم ومدخولاته السنوية تقدر بـ1.1 مليار دولار ومصدرها هو الدعم المادي الإيراني الهائل".

وادعى جندلمان أن "حزب الله يصرف هذه الأموال الطائلة على دفع رواتب ضخمة لقادته وعلى تمويل تورطه في الحروب الأهلية والدمار والقتل الدائر في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى".

وختم قائلا: يبدو أن نصرالله نسي عدة أصفار بعد الـ1 والـ3. راتبه الشهري ليس 1300 دولار بل 1,300,000 دولار".

حزب الله يصرف هذه الأموال الطائلة على دفع رواتب ضخمة لقادته وعلى تمويل تورطه في الحروب الأهلية والدمار والقتل الدائر في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى. يبدو أن نصرالله نسي عدة أصفار بعد ال-1 وال-3. راتبه الشهري ليس 1300 دولار بل 1,300,000 دولار. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 4, 2018

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