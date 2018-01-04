البيت الأزرق: واشنطن وسيؤول تعلقان التدريبات المشتركة خلال دورة الألعاب الأوليمبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، إنه لن يتم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية يوعز ببدء محادثات فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية

وذكر "البيت الأزرق"، الرئاسة الكورية الجنوبية، إن ترامب والرئيس مون جاي إن اتفقا، في مكالمة تليفونية، على تعليق التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين خلال دورة الألعاب الأوليمبية.

وذكرت سيؤول أن الرئيس الأمريكي سيرسل وفدا رفيع المستوى، يضم أفراد من أسرته، لحضور دولة الألعاب الأوليمبية.

كما ذكرت أن الرئيس ترامب أعرب عن آماله في أن تؤدي المحادثات بين سيؤول وبيونغ يانغ إلى نتائج طيبة.