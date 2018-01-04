أردوغان: أجانب يعملون كمحرضين في إيران

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس 4 يناير/كانون الثاني، إن أجانب يعملون كمحرضين على التظاهرات في إيران.

وأشار أردوغان في تصريحات لقناة "إل.سي.آي" الإخبارية الفرنسية، نقلتها وكالة أنباء "رويترز" إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أبلغه أن الوضع في إيران سيستقر خلال يوم أو يومين.

وكان اتصال هاتفي قد جمع بين أردوغان وروحاني، أشار إلى أن أنقرة تولي أهمية كبيرة للمحافظة على السلام والاستقرار الجماعي في إيران.

وتشهد عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.