ماكرون: نأمل أن يتم نزع سلاح الميليشيات العراقية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تأمل في أن يتم نزع سلاح الميليشيات العراقية.

© AFP 2017/ Christophe Archambault ماكرون: لغة الخطابات في أمريكا وإسرائيل والسعودية بشأن إيران تهدد بنشوب حرب

باريس — سبوتنيك . وتابع، خلال مؤتمر صحفي في باريس اليوم الخميس 4 يناير / كانون الأول: "يجب أن يتم تكثيف الجهود السياسية في العراق وتنظيم انتخابات في مايو / أيار المقبل"، مشيرا إلى أن الحل السياسي ضروري وأن الحوار يجب أن يكون قويا بين بغداد والأكراد".

وأضاف: "علينا أن نربح السلام في الشرق الأوسط لكي نمنع ظهور مجموعات إرهابية جديدة"، مشيرا إلى أن محاربة ما وصفه بـ"الإرهاب الإسلامي" يجب أن تكون عسكريا وسياسيا.

واستطرد: "يجب محاربة الإرهاب على الإنترنت لمنع الدعاية التي يروج لها الإرهابيون".

ولفت ماكرون إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي في باريس حول مكافحة مصادر تمويل الإرهاب في أبريل / نيسان المقبل.

وعن الأزمة السورية قال الرئيس الفرنسي: "يجب أن نتحاور مع ممثلي الرئيس السوري بشار الأسد ويجب أن يتم تمثيل كل المعارضين السوريين".