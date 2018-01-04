ماكرون: نأمل أن يتم نزع سلاح الميليشيات العراقية

وأضاف: "علينا أن نربح السلام في الشرق الأوسط لكي نمنع ظهور مجموعات إرهابية جديدة"، مشيرا إلى أن محاربة ما وصفه بـ"الإرهاب الإسلامي" يجب أن تكون عسكريا وسياسيا.
واستطرد: "يجب محاربة الإرهاب على الإنترنت لمنع الدعاية التي يروج لها الإرهابيون".
ولفت ماكرون إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي في باريس حول مكافحة مصادر تمويل الإرهاب في أبريل / نيسان المقبل.
وعن الأزمة السورية قال الرئيس الفرنسي: "يجب أن نتحاور مع ممثلي الرئيس السوري بشار الأسد ويجب أن يتم تمثيل كل المعارضين السوريين".
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