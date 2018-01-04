تسريب من "كتاب الغضب والنار": ترامب هندس انقلابا في السعودية لصالح بن سلمان

سرّب جوناثان ليمير، مراسل وكالة "أسيوشيتد برس" الأمريكية في البيت الأبيض، اقتباسا زعم إنه من مقتطفات كتاب "النار والغضب: فى بيت ترامب الأبيض" المنتظر صدوره الثلاثاء المقبل.

وكتب الصحفي الأمريكي تغريدة على "تويتر" يقول فيها "إن الكتاب أورد أن الرئيس الأمريكي أخبر أصدقاءه أنه هندَس انقلابا في السعودية مع صهره جاريد كوشنر، وذلك بعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية. وأضاف في تغريدته أن ترامب "قال: لقد وضعنا رجلنا في القمة".

In Wolff book, after Mohammad bin Salman (MBS) assumed the title of Crown Prince in Saudi Arabia, "Trump would tell friends that he and Jared and engineered a Saudi coup: 'We've put our man on top!'" — Jonathan Lemire (@JonLemire) January 3, 2018

كانت المملكة العربية السعودية نفت حدوث "انقلاب ناعم" على ولي العهد السابق الأمير، محمد بن نايف، مؤكدة أن التنازل عن للأمير، محمد بن سلمان، كانت "بموافقة الجميع". وذلك ردا على ما زعمته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وأطلقت عليه "ما دار في ليلة 20 يونيو/حزيران، التي أطاح فيها الأمير محمد بن سلمان بابن عمه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في السعودية"

وتحدث الكاتب الأمريكي "مايكل وولف" في كتابه عن تفاصيل من داخل البيت الأبيض، بعد إجراء أكثر من 200 مقابلة مع مسؤولين أمريكيين أبرزهم المستشار السابق لترامب "ستيف بانون".

وكان بانون شغل سابقا منصب كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الاستراتيجية، مما أتاح له التواصل مباشرة مع الرئيس الأمريكي، وأمكن رصد تأثيره في بعض القرارات الرئيسية التي اتخذها ترامب.

كما أدخله ترامب في مجلس الأمن القومي منذ 28 كانون الثاني/ يناير 2017، ولاحقا عزله عن المجلس في نيسان/ أبريل 2017، وأبقى عليه مساعدا للرئيس، وأخفق دوره البارز في الفترة الأخيرة.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA المستشار المقال يخرج عن صمته ويكشف أسوأ أسرار إدارة ترامب

وهدد محامو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتخاذ إجراء قانوني ضد بانون، متهمين إياه بتشويه الرئيس، وقال المحامون في رسالتهم إن بانون انتهك واجب التحفظ المنصوص عليه في عقد العمل، عندما تحدث عن ترامب وعائلته، و"سرب معلومات سرية" وأدلى بتصريحات للكاتب وولف فيها "استهزاء وتشهير" بالرئيس وأفراد عائلته، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وبحسب "BBC" تضمن الكتاب تصريحات مدوية من بينها أن: فريق حملة ترامب كانوا مصدومين ومذعورين بعد فوزه في الانتخابات، زوجته ميلانيا كانت تبكي ليلة التصويت، ترامب كان غاضبا من أن كبار النجوم قاطعوا حفل تنصيبه، الرئيس الجديد "وجد البيت الأبيض مزعجا ومخيفا بعض الشيء"، ابنته إيفانكا كانت تخطط مع زوجها جيرد كوشنر "لتصبح أول رئيسة للولايات المتحدة"، وكانت إيفانكا تسخر من تسريحة شعر والدها.

وتضمن الكتاب أيضا مزاعم أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، قال لترامب في اجتماع بينهما في فبراير/ شباط إن المخابرات البريطانية ربما تجسست عليه وعلى حملته الانتخابية، حسب تقرير نشرته صحيفة التايمز.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الكتاب ملئ بـ "الشهادات الزائفة والمضللة".

يبلغ ماكل وولف من العمر 64 عاما، وهو كاتب سابق بمجلة نيويورك ومجلة فانيتي فير. وأصدر ترجمة عن حياة مليادير الإعلام روبرت مردوخ، ويعتقد أنه اعتمد في تأليف كتابه على حوارات أجراها مع 200 شخص.