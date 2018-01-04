أمريكا: إدارة أوباما خلقت ملاذا آمنا لصناعة الماريجوانا في ولايات أمريكية

ألغت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس سياسة بدأت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما خففت من تطبيق القوانين الاتحادية المتعلقة بالماريجوانا.

© RIA Novosti. Alexander Kryazhev ولاية أمريكية تسمح ببيع الماريجوانا لأغراض ترفيهية

وقالت وزارة العدل إن ترتيب أولويات قضايا الماريجوانا سيرجع لممثلي الإدعاء الاتحاديين في أنحاء البلاد. بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال مسؤول في وزارة العدل للصحفيين في إشارة لولايات قننت استخدام المخدر إن الإرشادات التي وضعتها إدارة أوباما "خلقت ملاذا آمنا لصناعة الماريجوانا للعمل في تلك الولايات و… هناك اعتقاد بأن ذلك لا يتسق مع ما ينص عليه القانون الاتحادي".