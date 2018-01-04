الإمارات تقول إنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس

قالت الإمارات اليوم الخميس إنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ونشرته وكالة "أنباء الإمارات" إن القرار جاء "في ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي".

وأضاف البيان "في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى… وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي قررت السلطات المختصة في دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ".

وتابع البيان بالقول إن الإمارات "تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات".

وعلقت تونس الرحلات من طيران الإمارات من دبي إلى تونس في 24 كانون الأول/ ديسمبر بعد أن رفضت شركة الطيران ركوب تونسيات على متن رحلاتها.

ولم تعلق الإمارات على الأمر علنا قبل اليوم الخميس إلا في تصريح على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال إن البلدين على اتصال بشأن معلومات عن إجراء أمني مضيفا أن بلاده تقدر وتحترم التونسيات.