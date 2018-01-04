عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة وتقتل 13 شخصا على الأقل

اجتاحت عاصفة ثلجية شمال شرق الولايات المتحدة اليوم الخميس مما تسبب في إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وحرمان عشرات الآلاف من الكهرباء وتعطيل حركة السفر وإغلاق مطار جون كيندي أمام الرحلات الجوية نظرا لتراكم الثلوج..

وألغيت آلاف من رحلات الطيران وظهرت كاسحات الثلوج وشاحنات الملح بكثافة في الشوارع والطرق السريعة. ويأمل السكان الذين غامروا بالخروج إلى أعمالهم أن يتمكنوا من العودة سالمين إلى منازلهم بعد أن اشتدت وطأة العاصفة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من آثار العاصفة الثلجية على امتداد الساحل من ولاية نورث كارولاينا إلى ولاية مين وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن تصل سرعة الرياح إلى 113 كيلومترا في الساعة وهي سرعة قد تؤدي إلى سقوط أشجار أو انقطاع الكهرباء.

وتشير التوقعات إلى تراكم الثلوج بارتفاع نحو 30 سنتيمترا في بوسطن والمناطق الساحلية في نيو إنغلاند في شمال البلاد.

وتسببت الموجة القطبية في وفاة 13 على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية بينهم ثلاثة لقوا حتفهم في حادث سير بولاية نوث كارولاينا وثلاثة في تكساس توفوا بسبب البرد القارس.

وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن أكثر من 3300 رحلة طيران ألغيت قبل بدء العاصفة اليوم الخميس. وفي مطارات نيويورك الثلاثة ومطار لوجان الدولي في بوسطن ألغيت ثلاث من كل أربع رحلات.

وقلصت شركة السكك الحديدة آمتراك خدمتها في شمال شرق البلاد.