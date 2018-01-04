ماتيس حول عرض بيونغ يانغ للحوار: لا نعرف هل هي حقا غصن زيتون

قلل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من شأن تأجيل مناورات عسكرية بين بلاده وكوريا الجنوبية قائلا إنها ستستأنف بعد اختتام دورة الألعاب الشتوية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتهي في 18 آذار/ مارس.

© AP Photo/ Evan Vucci Wong Maye-E الولايات المتحدة لا تأمن أفعال كوريا الشمالية

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن هذا التأجيل هو ببساطة لدواع لوجستية. بحسب ما ذكرته رويترز.

وفي تصريحات للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن قال ماتيس إن الضغط الدولي على كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ هو سبب عرض بيونغ يانغ الحوار مع سول. ونبه ماتيس إلى أنه من المبكر جدا الحكم على المبادرة.

وقال "لن أستغرق كثيرا فيها لأننا لا نعرف هل هي حقا غصن زيتون".