أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات و3 أفراد مرتبطين بإيران

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس 4 يناير / كانون الثاني، إنها فرضت عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال الوزارة إنها فرضت عقوبات على 5 كيانات بإيران تابعين لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية، وهم المجموعات الصناعية شاهد خرازي، وشاهد سانيخاني، وشاهد مغدم، ومركز شاهد إسلامي للأبحاث وشاهد شوستاري للصناعات.

وتشهد إيران احتجاجات ضد غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية.

وتنتقد واشنطن تعامل طهران مع المحتجين، وتقول أن إيران لا تحترم حق مواطنيها في التعبير عن رأيهم.

وصرح البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسير على خطى سلفه باراك أوباما، وأنه لن يصمت تجاه ما تشهده إيران من احتجاجات.