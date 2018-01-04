ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار في جنوب إفريقيا إلى 12 قتيلاً

وكانت خدمة الطوارئ في جنوب أفريقيا، قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم، عبر موقعها على "تويتر"، أن "الحادث وقع على خط السكّة بين هيننمان وكرونستاد في ولاية "فري ستايت". وتشير التقارير الأولية أن" عدد المصابين حوالى 100 شخص". ولم يتم حتى الآن تحديد السبب الرئيسي للاصطدام، وستجرى السلطات الأمنية بموقع الحادث تحقيقاتها بشأن ذلك الأمر.
وذكرت تقارير إعلامية بأن القطار كان يسافر من بورت اليزابيث إلى جوهانسبرغ، عندما اصطدم بسبب انحرافه على ما يبدو بشاحنة ما أدّى لاشتعال النيران.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)