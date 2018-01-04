ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار في جنوب إفريقيا إلى 12 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام قطار بالقرب من كرونستاد، ثالث كبرى مدن جنوب أفريقيا إلى 12 قتيلاً، فيما تستمر أعمال الإنقاذ.

القاهرة — سبوتنيك . ونقل موقع "نيوز 24" في الجنوب أفريقي، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الصحة في ولاية "فري ستات"، ماندي موفمبي، قوله إنه "حتى الآن لدينا 12 قتيلاً"، مضيفا "رجال الإنقاذ ما زالوا يجرون عمليات البحث عن الجثث في ثلاث عربات محروقة".

وكانت خدمة الطوارئ في جنوب أفريقيا، قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم، عبر موقعها على "تويتر"، أن "الحادث وقع على خط السكّة بين هيننمان وكرونستاد في ولاية "فري ستايت". وتشير التقارير الأولية أن" عدد المصابين حوالى 100 شخص". ولم يتم حتى الآن تحديد السبب الرئيسي للاصطدام، وستجرى السلطات الأمنية بموقع الحادث تحقيقاتها بشأن ذلك الأمر.

وذكرت تقارير إعلامية بأن القطار كان يسافر من بورت اليزابيث إلى جوهانسبرغ، عندما اصطدم بسبب انحرافه على ما يبدو بشاحنة ما أدّى لاشتعال النيران.