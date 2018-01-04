واشنطن تعلق مساعدات أمنية لباكستان

قررت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، وقف مساعدات أمنية مخصصة لباكستان حتى تتخذ إسلام آباد إجراءات ضد طالبان الأفغانية وشبكة حقاني، اللتين تعتقد واشنطن أنهما تزعزعان استقرار المنطقة.

© AP Photo/ Fareed Khan باكستان على القائمة الأمريكية لمراقبة انتهاكات الحرية الدينية

وأعلنت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أنه "لا يمكنها ذكر رقم محدد للمساعدات المجمدة لأن الإدارة الأمريكية لا تزال تقيم أنواع المساعدات التي يشملها القرار".

وبحسب ما نشرت وكالة "رويترز"، قالت المتحدثة الأمريكية "إن بعض المساعدات قد تستمر إذا اتخذت إسلام آباد إجراء حاسما ضد الجماعتين".

وتابعت "اليوم بوسعي التأكيد أننا علقنا…مساعدات أمنية لباكستان في الوقت الراهن فقط حتى تتخذ حكومة باكستان إجراء حاسما ضد جماعات منها طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. نحن نعتبرها (الجماعات) مصدرا لزعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنها تستهدف أمريكيين".