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02:11 05 يناير/ كانون الثاني 2018
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    بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني

    جونسون وتيلرسون يعلنان ضرورة إحياء عملية التسوية السياسية في سوريا

    © Sputnik. Alexey Filippov
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون ونطيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، في محادثة هاتفية أنه من الضروري "إحياء" عملية التسوية السياسية في سوريا.

    الوضع في سوريا - مدينة دير الزور
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    عشرة صراعات بانتظار 2018 سادسها يخص الأزمة في سوريا
    لندن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها حول المحادثة الهاتفية بين جونسون وتيلرسون: "فيما يتعلق بالأزمات في الشرق الأوسط بحثا أهمية مواصلة العملية الرامية إلى تسوية سياسية فى اليمن وضرورة إحياء العملية السياسية فى سوريا".

    كما أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لنظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى العمل مع الحلفاء لاتخاذ إجراءات ضد أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

    وقال بيان وزارة الخارجية البريطانية في هذا الشأن: "أعلن وزير الخارجية استمرار المملكة المتحدة التزام بالاتفاق النووي الإيراني، والعمل مع حلفائنا وشركائنا لاتخاذ إجراءات بسبب أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

    وأشار جونسون وتيلرسون أيضا إلى أن السلطات الإيرانية، في ردها على المظاهرات، يجب أن تحترم حق الناس في حرية التعبير.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    استقرار, إيران, الاتفاق النووي, صراع, تسوية سياسية, أخبار, العالم, تيلرسون, بوريس جونسون, بريطانيا, أمريكا, سوريا
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