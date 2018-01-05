جونسون وتيلرسون يعلنان ضرورة إحياء عملية التسوية السياسية في سوريا

كما أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لنظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى العمل مع الحلفاء لاتخاذ إجراءات ضد أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وقال بيان وزارة الخارجية البريطانية في هذا الشأن: "أعلن وزير الخارجية استمرار المملكة المتحدة التزام بالاتفاق النووي الإيراني، والعمل مع حلفائنا وشركائنا لاتخاذ إجراءات بسبب أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وأشار جونسون وتيلرسون أيضا إلى أن السلطات الإيرانية، في ردها على المظاهرات، يجب أن تحترم حق الناس في حرية التعبير.
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