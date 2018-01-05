كوريا الشمالية تقبل عرض سيئول للحوار

أعلنت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، أن الكوريتين ستجريان محادثات رسمية في التاسع من الشهر الجاري وذلك بعد أن أرسلت بيونغ يانغ بيانا أعلنت فيه قبول عرض سيئول إجراء محادثات الأسبوع المقبل.

وقال بايك تاي-هيون المتحدث باسم الوزارة خلال بيان صحفي إن جدول الأعمال سيتضمن دورة الألعاب الشتوية التي تقام في بيونغ تشانغ بالإضافة إلى قضايا أخرى محل اهتمام مشترك من البلدين، حسبما ذكرت رويترز.

في سياق متصل، قلل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من شأن تأجيل مناورات عسكرية بين بلاده وكوريا الجنوبية قائلا إنها ستستأنف بعد اختتام دورة الألعاب الشتوية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتهي في 18 آذار/ مارس.

وفي تصريحات للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن قال ماتيس إن الضغط الدولي على كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ هو سبب عرض بيونغ يانغ الحوار مع سيئول، ونبه ماتيس إلى أنه من المبكر جدا الحكم على المبادرة.