تركيا تدعو لبداية جديدة في العلاقات مع ألمانيا

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الثاني، إلى بداية جديدة في علاقات بلاده المضطربة مع ألمانيا مشيرا إلى احتمال تعزيز التعاون الاقتصادي ولاسيما في مجالي النقل والطاقة إذا تحسنت العلاقات.

ودعا تشاووش أوغلو قبل اجتماع مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل إلى إنهاء "دوامة الأزمة الحالية في علاقتنا"، وقال إن"كلا من الجانبين له مصلحة في أن تكون هناك بداية جديدة في العلاقات الثنائية لأننا نعيش في وقت مليء بالتحديات"، حسبما ذكرت رويترز.

وأضاف أن على ألمانيا انتهاج أسلوب أكثر"تعاطفا" في تعاملاتها مع تركيا، وقال إن برلين لم تفهم بشكل كامل على ما يبدو"الصدمة" التي سببها الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016.

وقال غابرييل الشهر الماضي إن قرار تركيا الإفراج عن سادس ألماني من السجن أعطى أملا بإمكان تحسين العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد هبوطها إلى أدنى مستوى لها في أعقاب محاولة الانقلاب.

وانتقد ساسة ألمانيا بشكل صريح الحملة الأمنية التي شنتها تركيا منذ محاولة الانقلاب. وسُجن عشرات الآلاف من الأتراك من بينهم نحو 12 ألمانيا، ويعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين من أصل تركي. وانتقدت أنقرة برلين لعدم تسليمها طالبي لجوء تتهمهم بالتورط في محاولة الانقلاب.