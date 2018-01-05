مكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحق هيلاري كلينتون بتحقيق جديد

© AP Photo/ Jefferson Siegel مكالمات سرية ووزير سعودي وتحرش... فضيحة أمام القضاء الأمريكي

فبجسب الموقع فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في ما إذا كانت مؤسسة كلينتون الخيرية قد انتهكت القوانين خلال تولي هيلاري منصب وزير الخارجية الأمريكية.

هذا و يحاول المحققون التأكد من المساعدات التي حصلت عليها المؤسسة و الرابط بينها و بين الحصول على تسهيلات من قبل الدولة،

كما يقوم المحققون بدراسة ملفات المؤسسة الضريبية.

من جانبه لم يعلق فريق العمل الخاص بهيلاري ومؤسستها الخيرية عن هذه التحقيقات.

يذكر بأن ضابطا في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد قام في وقت سابق بإجراء عدد من التحقيقات حول عمل مؤسسة كلينتون مع المتبرعين مقابل الحصول على تسهيلات من قبل الحكومة.

هذا و كانت كلينتون قد تعرضت لإنتقادات شديدة و لعدد من التحقيقات على خلفية استخدامها لبريدها الإلكتروني الشخصي بدلا من الرسمي، خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية الأمريكية.