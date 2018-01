التفاصيل الكاملة عن "القنبلة" التي تشل أمريكا (صور وفيديو)

Incredible wind gusts in Elmhurst, Queens. This billboard is flying in the air and hanging on by a thread. #BombCyclone #Blizzardof2018 #NYCweather #NYCblizzard @fox5ny @AudreyPuente @SamanthaAugeri @sukiwaterhouse @KerryDrewTV @rosannascotto @loristokes pic.twitter.com/c3XeNgg9ww