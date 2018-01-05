التفاصيل الكاملة عن "القنبلة" التي تشل أمريكا (صور وفيديو)

ونشرت بدورها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا شرحت فيه ما هو بالضبط "الإعصار القنبلة".
وأشارت إلى أن "الإعصار القنبلة"، ظاهرة جوية يخضع فيها الضغط الجوي إلى انخفاض وتكثف سريعين.
وتظهر تلك الظاهرة الفريدة في صورة "عاصفة ثلجية" ممزوجة برياح قوية عاتية.
Incredible wind gusts in Elmhurst, Queens. This billboard is flying in the air and hanging on by a thread. #BombCyclone #Blizzardof2018 #NYCweather #NYCblizzard @fox5ny @AudreyPuente @SamanthaAugeri @sukiwaterhouse @KerryDrewTV @rosannascotto @loristokes pic.twitter.com/c3XeNgg9ww— Liz Dahlem (@lizdahlem) January 4, 2018
وحذرت الصحيفة الأمريكية من أن هذا الإعصار "القنبلة" يتوجب على السكان في المناطق التي تضربه، ألا يغادروا منزلهم أو الملاجئ الآمنة، ويوفروا ما يكفيهم لنحو 3 أيام على الأقل، لأن مغادرة المنازل أو الملاجئ في تلك الحالة يعرض أي شخص للوفاة.
وبالفعل أعلنت السلطات الأمريكية عن وفاة نحو 17 شخصا حتى الآن، بسبب "إعصار القنبلة" الجديد.
وتساقط بسبب إعصار القنبلة قدر كبير من الجليد الممزوج بالأمطار المتجمدة الخفيفة والثلوج الخفيفة، ووصل سمك الثلوج في الشوارع من 3 سنتيمتر إلى 6 سنتيمتر في عدد من المناطق وبالأخص ولايتي فلوريدا وفلاديلفيا الأمريكيتين.
حذّر مكتب الأرصاد بمنطقة شمال شرقى فلوريدا وجنوب شرق جورجيا، من أنه من المتوقع تطور مزيج من الأمطار المتجمدة الخفيفة والثلوج الخفيفة الأربعاء مع سقوط قدر كبير من الجليد.
كما غمر الجليد محطات المترو في بوسطن، واضطر أكثر من مليون طفل للغياب عن مدارسهم في ولاية "ماين"، علاوة على إلغاء مئات الرحلات الجوية في معظم الولايات الأمريكية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بعض العلماء يرجعون تلك الحالة النادرة إلى "التغير المناخي"، وبداية هجرة الهواء البارد في القطب الشمالي، إلى المناطق الأكثر دفئا، محذرة أن القادم سيكون أسوأ بالنسبة لظواهر "التغير المناخي".
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