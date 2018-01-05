أردوغان: روحاني أكد لي أن الوضع في إيران سيعود إلى طبيعته نهاية الأسبوع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، إنه لا يمكن القبول بتدخل بعض الدول في شؤون إيران وباكستان.

© AP Photo/ Luis M. Alvarez أمريكا تقول إنها قادرة على محاسبة إيران على العنف ضد المتظاهرين

وأوضح الرئيس التركي، قبيل توجهه إلى فرنسا، "لا يمكننا أن نقبل تدخل بعض الدول على رأسها إسرائيل وأمريكا في شؤون إيران وباكستان ".

وذكر إردوغان إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن الوضع في إيران سيعود إلى طبيعته نهاية الأسبوع.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك بمدينة اسطنبول، "أجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني حيث أخبرني أن الوضع في إيران سيعود إلى طبيعته نهاية الأسبوع الجاري، إذ بدأ أمس الوضع يعود إلى طبيعته".

وأشار أردوغان إلى أن تصريحات روحاني قد خففت من حدة التوتر في البلاد، متابعا "إن الدعوات التي وجهها خامنئي وتصريحاته تشكل أهمية كبيرة من ناحية تحديد موقف الذين يدافعون عن النظام في إيران".

وعن زيارته إلى فرنسا، قال الرئيس التركي: "سنبحث في فرنسا التطورات في قبرص وفلسطين والقدس وسوريا وليبيا"، مؤكدا "مستعدون لتعزيز تعاوننا مع فرنسا في جميع المجالات بما فيها الصناعات الدفاعية والطاقة".