إيران تحتج رسميا على وسائل إعلام "تحرض على الاشتباك المسلح"

أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن احتجاجها على إثارة الإجواء من قبل وسائل إعلام تعمل في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن السفارة الإيرانية في لندن، بعثت رسالة إلى هيئة الإشراف العليا على وسائل الإعلام والبث المرئي والمسموع في بريطانيا (أوفكوم) معلنة فيها عن احتجاجها لإثارة الأجواء من قبل وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية ومتواجدة في بريطانيا خلال أعمال الشغب الأخيرة في إيران.

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وقال مصدر مطلع في السفارة الإيرانية في بريطانيا، إنه تمت الإشارة في هذه الرسالة إلى أن بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية التي تتواجد في بريطانيا، بذلت مساعيَ حثيثةً خلال الأيام الأخيرة لتحريض المحتجين في إيران على ارتكاب أعمال الشغب والاشتباك المسلح.

وتابع: كما طُلب في الرسالة من (أوفكوم) بأن تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إيقاف الزوبعة الإعلامية السقيمة لهذه القنوات بهدف صون العمل الإعلامي المهني.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في بيان لها، أن مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم الجمعة، لبحث الوضع في الشرق الأوسط بعد دعوات أمريكية لعقد جلسة بشأن الاحتجاجات في إيران، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن بلادها تسعى إلى عقد اجتماعات طارئة بشأن إيران بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبمجلس حقوق الإنسان في جنيف.