نيويورك تعلن حالة الطوارئ خلال عاصفة ثلجية

أعلن أندرو كيومو حاكم نيويورك في الولايات المتحدة حالة الطوارئ أمس الخميس (4 يناير كانون الثاني) بعد أن ضربت الثلوج الساحل الشرقي.

وقال خلال مؤتمر صحفي "حالة الطوارئ تعني أنه ينبغي لك عدم الخروج إلى الشوارع والتجول ما لم يكن ذلك ضروريا لك"، وفقا لرويترز.