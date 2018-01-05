الصين توقف تصدير المعادن والمعدات الصناعية إلى كوريا الشمالية وتفرض قيودا على النفط

أعلنت الصين، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، إنها ستقيد صادرات النفط الخام والمواد النفطية المكررة والصلب ومعادن أخرى لكوريا الشمالية، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على بيونغ يانغ.

© REUTERS/ Stephanie Keith بكين تؤكد التزامها بالعقوبات الدولية على كوريا الشمالية في 2018

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها ستقيد صادرات النفط الخام والمواد النفطية المكررة والصلب ومعادن أخرى لكوريا الشمالية، بما يتفق مع العقوبات القاسية الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، بسبب اختباراتها الصاروخية.

كما أعلنت الوزارة وقف تصدير الحديد والمعدات الصناعية ووسائل النقل إلى كوريا الشمالية بشكل كامل.

وأضافت "في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2397 يتوقف تصدير الحديد والصلب وغيرهما من المعادن إضافة إلى المعدات الصناعية ووسائل النقل إلى كوريا الشمالية".

يأتي القرار الصيني بعد أن فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات أجرته في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن الإجراء الذي قررته الصين سيدخل حيز التنفيذ في السادس من يناير الجاري.