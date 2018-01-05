تسجيل
16:35 05 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    تظاهرات إيران

    كاتب تركي: تبين مجددا أن التغيير في إيران لا يكون عبر تحرك في الشارع

    © REUTERS/ EDDIE KEOGH
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتبر الكاتب في صحيفة "ملييت" التركية سامي كوهين أنه بعد أسبوع من اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران، يتضح أن شيئًا كثيرا لن يتغير بالنسبة لمستقبل "النظام". على حد قوله.

    أردوغان
    © REUTERS/ COSTAS BALTAS
    أردوغان: روحاني أكد لي أن الوضع في إيران سيعود إلى طبيعته نهاية الأسبوع
    وأشار كوهين في مقاله الذي نقله وترجمه "ترك برس" إلى أنه بينما بدأ تراجع الاحتجاجات التي انتشرت في الكثير من المدن الإيرانية، وأسفرت عن سقوط 22 شخصا على الأقل وتوقيف أعداد كبيرة من المحتجين، أخذت الحشود المؤيدة للنظام تسيطر على الشوارع الآن.

    لافتا إلى أنه من المنتظر أن تقوم هذه الحشود الموالية للحكم بعرض عضلات كبير، على الأخص اليوم بمناسبة صلاة الجمعة.

    مبينا أنه كان من الواضح أن سير الأحداث سيأخذ هذا المنحى. "ففي حديثه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الاحتجاجات ستكون تحت السيطرة خلال بضعة أيام". ولا بد أن روحاني لديه ما يبرر قوله هذا.. على حد تعبير الكاتب كوهين.

    وذكر الكاتب أن الاحتجاجات بدأت بشكل عفوي وانتشرت بسرعة، غير أنها لم تكن بحجم مظاهرات 2009، كما أن النظام لم يتوان في التحرك بكل قوته لقمع المظاهرات. وجاء الأمر من أعلى المستويات، الزعيم الديني علي خامنئي فيما استنفرت القوى المدنية التابعة له.

    وأضاف: من جديد تبين أنه لا يمكن الإطاحة بالنظام عبر تحرك الشارع في إيران. بالنتيجة يمكن للنظام السيطرة على الوضع باستخدام ما يملكه من أدوات قوة.

    وإذا افترضنا أن الشوارع ستهدأ خلال الأيام القادمة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو "ما الدرس الذي سيتعلمه النظام من هذه الأحداث؟". بحسب كوهين.

    معتبرا أن هذا يتعلق بكيفية تقييم خامنئي والزعماء الآخرين في الحكم لأسباب محاولة التمرد هذه. من نزلوا إلى الشوارع هذه المرة أعربوا عن استيائهم من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام، على عكس مظاهرات 2009.

    وذكر كوهين أن معظم المتظاهرين من الشباب والعاطلين عن العمل، وكانوا يشتكون من غلاء المعيشة والظلم الاجتماعي وفساد السلطة… ومن بين شكاواهم أيضا الكلفة الباهظة لسياسات الحكومة في سوريا واليمن ولبنان، فضل عن ممارسات تقييد الحرية داخل البلد.

    وسأل:

    هل سيشعر "النظام" بالحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار استياء ومطالب شريحة واسعة من الشعب؟ أم أنه سيعتبر هذه المظاهرات "تدخل بلدان معادية" ويواصل سياساته السابقة؟

    وقال: يقول النظام الإيراني إن كل هذه الأحداث افتعلتها بلدان معادية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وما يعزز هذا الطرح تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب… بيد أن النظر إلى الأحداث من زاوية "التدخل الأجنبي" فقط، والتعامي عن واقع البلد ومعاناة الشعب سيكون تصرفا خاطئا من جانب النظام.

    وخلص الكاتب كوهين إلى أنه إذا كانت الشوارع ستهدأ فعلا فيتوجب على النظام الإيراني الإصغاء إلى الطلبات والتطلعات التي نادى بها المتظاهرون، إذا كان لا يريد نزولهم إلى الشوارع مرة أخرى في المستقبل..

    انظر أيضا:

    موسكو: الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن إيران يعتبر تعد على سيادتها
    إيران تحتج رسميا على وسائل إعلام "تحرض على الاشتباك المسلح"
    موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران بشأن اتفاق النووي
    دبلوماسيون: مجلس الأمن قد يعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن إيران
    أمريكا تقول إنها قادرة على محاسبة إيران على العنف ضد المتظاهرين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, احتجاجات إيران, الحكومة الإيرانية, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك